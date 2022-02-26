8 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, Sivas karşısında da yenilmiyor! - Son Dakika

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Batshuayi'nin attığı golle yıldızlaştığı karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla 44 puana ulaştı ve 5. sıraya yükseldi.

BATSHUAYI DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada ve 73. dakikada(p) Batshuayi ve 43. dakikada Ghezzal kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 26. dakikada Yatabare ve 86. dakikada(p) Fajr'den geldi. Bu sonuçla puanını 44'e yükselten Kara Kartal, ligde maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.