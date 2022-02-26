8 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, Sivas karşısında da yenilmiyor! - Son Dakika
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8 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, Sivas karşısında da yenilmiyor!

26.02.2022 21:26
8 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, Sivas karşısında da yenilmiyor!

Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı ve 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Batshuayi'nin attığı golle yıldızlaştığı karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla 44 puana ulaştı ve 5. sıraya yükseldi.

BATSHUAYI DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada ve 73. dakikada(p) Batshuayi ve 43. dakikada Ghezzal kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 26. dakikada Yatabare ve 86. dakikada(p) Fajr'den geldi. Bu sonuçla puanını 44'e yükselten Kara Kartal, ligde maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Kara Kartal'ın bileği bükülmüyor! Beşiktaş, Sivas karşısında seriyi bozmadı
Kara Kartal'ın bileği bükülmüyor! Beşiktaş, Sivas karşısında seriyi bozmadı
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Son Dakika Spor 8 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, Sivas karşısında da yenilmiyor! - Son Dakika


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