8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu\'nu Look at the Star Kazandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu Nevzat Avci'nin jokeyliğini yaptığı Look at the Star adlı safkan kazandı.
Kadınların toplumdaki önemine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Günü Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi.
Look at the Star'ın 2.04.64'lük dereceyle kazandığı koşuda 3 yaş safkan İngiliz taylarının birincilik mücadelesi verdiği koşu, sentetik pistte 2000 metre mesafede yapıldı. Koşunun ikinciliğini Real Trouble elde ederken, Beta Orionis üçüncü oldu.
Ödül töreninde koşuyu kazanan tayın sahibi Birol Bulut'a kupasını, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ile Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Sekreteri Gülnur Gülerce birlikte verdi.
TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, törendeki konuşmasında, "Tüm dünya kadınlar gününü kutluyoruz. Bu vesileyle 8 profesyonel fotoğraf sanatçımızla 8 önemli at sahibini görüntüledik. Bu fotoğrafları da misafirlerimize sergiledik. Katılım mutluluk vericiydi, burada kadınlarımıza siyasi ve sosyal farkındalık oluşturmak adına önemli projelerden birini sergiliyoruz. Toplumumuzda yankı uyandıracağına inanıyorum." diye konuştu.
At sahibi Birol Bulut, ilk kupasını kazandığını belirterek, "Anlamlı bir koşu kazandık, çok mutluyuz. Tüm ekibime teşekkür ediyorum. Antrenörüm ve seyisim çok ilgilendiler, çok inandılar. Bugün de kazandılar. Bu da benim ilk kupam, çok mutluyum. Darısı nicelerine." dedi.
Öte yandan yarış öncesinde misafirler, kadın fotoğrafçıların fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.
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