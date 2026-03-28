80 Yaşında Şampiyonluğa Koşuyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çocuk doktoru olarak görev yapan 80 yaşındaki milli atlet Mehmet Murat Kaçar, yeni şampiyonluklar için pistlerde koşmaya devam ediyor.

Atletizme 16 yaşında başlayan Kaçar, uzun bacak yapısının avantajıyla yöneldiği engel koşu branşında kısa sürede dikkati çekti. Henüz genç yaşta Türkiye rekoru kırarak milli takıma seçilen Kaçar, 1964 yılında Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Balkan Şampiyonası'nda ilk uluslararası deneyimini yaşadı.

Aktif sporculuğa 1976'da ara vererek tıp kariyerine yönelen Kaçar, 1986'da İsveç'in Malmö kentindeki Masterler Avrupa Şampiyonası ile pistlere geri döndü. Bu tarihten itibaren ulusal ve uluslararası organizasyonlara aralıksız katılan Kaçar, 40 yılı bulan kariyerinde yüzlerce madalya kazandı.

İnegöl'deki özel bir hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Osmangazi Belediyespor sporcusu Kaçar, AA muhabirine, ilk Avrupa şampiyonluğunu uzun yıllar süren mücadelenin ardından elde ettiğini belirterek, 2000'li yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli dereceler aldığını söyledi.

Güney Kore'nin Daegu kentinde 2017'de düzenlenen Dünya Masterler Şampiyonası'nda 60 metre engelli branşında altın madalya kazanarak kariyerinin zirvesine ulaştığını aktaran Kaçar, "Bayrağımızın göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunması hayatımın en gurur verici anıydı. Milyarlarca lira verseniz bunun verdiği zevki bana tattıramazsınız. Orada ülkemi temsil etmişim ve de o Türk bayrağını göndere çektirmişim ve İstiklal Marşı'nı binlerce insana dinletmiş çok hoş bir duygu." diye konuştu.

Kırılamayan rekorlar

Kaçar, imkanları elverdiğince yarışmalara katılmaya devam edeceğini vurguladı.

Kasım ayında 80 yaşına girdiğinin bilgisini veren Kaçar, "80 yaşa gelene kadar Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında milli formayı temsil ettim. Kırılamayan rekorlarım var. Şimdi 80-84 yaşlar kendi arasında yarışacak. 80 yaş grubunda 2, 3 yarış yaptım. Şubat ayındaki yarışmada Türkiye birinciliğiydi elde ettim." ifadelerini kullandı.

Bursa'da 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Masterler Salon Şampiyonası'nda 80-84 yaş grubunda 60 metre engel koşu branşında 12.69'luk derecesiyle rekor kırarak Türkiye birincisi olduğunu aktaran Kaçar, Polonya'nın Torun kentinde 30 Mart-1 Nisan tarihlerindeki Avrupa Masterler Salon Şampiyonası'nda da 60 metre engelli branşında yarışacağını anlattı.

Tecrübeli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi yine oldukça iyi bir hazırlık dönemiyle geldim. Umutluyum. Sanıyorum ki kürsüde bir madalya şansım olacak. Bu 40 yıl içinde Balkanlar'da bir efsane haline geldim. İyi atletler beni tanıyorlar. Çünkü Balkan Şampiyonalarında tam 16 kez aralıksız birinci oldum. Bacaklarım, dizlerim ve kalbim izin verdiği sürece koşmaya gayret edeceğim. Onlar beni bıraktığı zaman sporu bırakacağım."