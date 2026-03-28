80 Yaşında Şampiyonluğa Koşuyor
28.03.2026 11:20
Çocuk doktoru Mehmet Murat Kaçar, 80 yaşında atletizme devam ederek rekorlar kırıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çocuk doktoru olarak görev yapan 80 yaşındaki milli atlet Mehmet Murat Kaçar, yeni şampiyonluklar için pistlerde koşmaya devam ediyor.

Atletizme 16 yaşında başlayan Kaçar, uzun bacak yapısının avantajıyla yöneldiği engel koşu branşında kısa sürede dikkati çekti. Henüz genç yaşta Türkiye rekoru kırarak milli takıma seçilen Kaçar, 1964 yılında Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Balkan Şampiyonası'nda ilk uluslararası deneyimini yaşadı.

Aktif sporculuğa 1976'da ara vererek tıp kariyerine yönelen Kaçar, 1986'da İsveç'in Malmö kentindeki Masterler Avrupa Şampiyonası ile pistlere geri döndü. Bu tarihten itibaren ulusal ve uluslararası organizasyonlara aralıksız katılan Kaçar, 40 yılı bulan kariyerinde yüzlerce madalya kazandı.

İnegöl'deki özel bir hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Osmangazi Belediyespor sporcusu Kaçar, AA muhabirine, ilk Avrupa şampiyonluğunu uzun yıllar süren mücadelenin ardından elde ettiğini belirterek, 2000'li yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli dereceler aldığını söyledi.

Güney Kore'nin Daegu kentinde 2017'de düzenlenen Dünya Masterler Şampiyonası'nda 60 metre engelli branşında altın madalya kazanarak kariyerinin zirvesine ulaştığını aktaran Kaçar, "Bayrağımızın göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunması hayatımın en gurur verici anıydı. Milyarlarca lira verseniz bunun verdiği zevki bana tattıramazsınız. Orada ülkemi temsil etmişim ve de o Türk bayrağını göndere çektirmişim ve İstiklal Marşı'nı binlerce insana dinletmiş çok hoş bir duygu." diye konuştu.

Kırılamayan rekorlar

Kaçar, imkanları elverdiğince yarışmalara katılmaya devam edeceğini vurguladı.

Kasım ayında 80 yaşına girdiğinin bilgisini veren Kaçar, "80 yaşa gelene kadar Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında milli formayı temsil ettim. Kırılamayan rekorlarım var. Şimdi 80-84 yaşlar kendi arasında yarışacak. 80 yaş grubunda 2, 3 yarış yaptım. Şubat ayındaki yarışmada Türkiye birinciliğiydi elde ettim." ifadelerini kullandı.

Bursa'da 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Masterler Salon Şampiyonası'nda 80-84 yaş grubunda 60 metre engel koşu branşında 12.69'luk derecesiyle rekor kırarak Türkiye birincisi olduğunu aktaran Kaçar, Polonya'nın Torun kentinde 30 Mart-1 Nisan tarihlerindeki Avrupa Masterler Salon Şampiyonası'nda da 60 metre engelli branşında yarışacağını anlattı.

Tecrübeli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi yine oldukça iyi bir hazırlık dönemiyle geldim. Umutluyum. Sanıyorum ki kürsüde bir madalya şansım olacak. Bu 40 yıl içinde Balkanlar'da bir efsane haline geldim. İyi atletler beni tanıyorlar. Çünkü Balkan Şampiyonalarında tam 16 kez aralıksız birinci oldum. Bacaklarım, dizlerim ve kalbim izin verdiği sürece koşmaya gayret edeceğim. Onlar beni bıraktığı zaman sporu bırakacağım."

Kaynak: AA

Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti Her şey 3 saniye sürdü Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Resmen sıraya girdiler Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Aleyna Kalaycıoğlu’nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu Resmen olacakları anlatmış
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
UEFA’ya belge gitti Galatasaray’dan tarihi ödeme
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
