80 yaşındaki Ali Turan, 20 günde biri maraton 3 koşuda 52 kilometreyi aştı - Son Dakika
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80 yaşındaki Ali Turan, 20 günde biri maraton 3 koşuda 52 kilometreyi aştı

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80 yaşındaki Ali Turan, 20 günde biri maraton 3 koşuda 52 kilometreyi aştı
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Bursa'da yaşayan 80 yaşındaki veteran atlet Ali Turan, 20 gün içinde biri maraton olmak üzere 3 koşuyu tamamlayarak 52 kilometreden fazla mesafe kat etti. Turan'ın azmi ve performansı spor camiasında takdirle karşılandı.

Bursa'da yaşayan 80 yaşındaki veteran atlet Ali Turan, 20 gün içerisinde biri maraton olmak üzere katıldığı 3 ayrı koşuyu başarıyla tamamlayarak genç sporculara adeta meydan okudu.

İlerlemiş yaşına rağmen spordan kopmayan ve düzenli antrenmanlarını sürdüren Ali Turan, 11 Ekim'de Bursa'da düzenlenen Eker Run kapsamında gerçekleştirilen 5 kilometrelik koşuda, 25 Ekim'de yine Bursa'da yapılan Cumhuriyet Koşusu'nda 5 kilometrelik parkurda yer aldı. Turan, son olarak 1 Kasım'da koşulan Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nu da tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olarak gösterilen organizasyon, Asya ile Avrupa kıtalarını aynı parkurda birleştiriyor. Maratonda sporcular 42,195 kilometrelik zorlu parkuru koşuyor.

Toplamda 20 gün içerisinde 52 kilometreden fazla mesafe kat eden 80 yaşındaki Ali Turan, azmi ve performansıyla takdir topladı.

Bu yıl 48'incisi düzenlenen İstanbul Maratonu'na 143 ülkeden 45 binden fazla sporcu katılırken, organizasyon dünyanın sayılı "Gold Label" maratonları arasında gösteriliyor.

Maratonda zaman zaman üst sıralarda yer alan elit atletler dahi zorluk yaşadı. Yarışın ilk bölümünde ön grupta bulunan Kenyalı atlet Shadrack Kipkurui Kenduiywo, 35'inci kilometre sonrasında temposunu koruyamayarak gerilere düştü. Bursa'nın 80 yaşındaki veteran sporcusu Ali Turan ise mücadeleyi bırakmayarak parkuru tamamlamayı başardı.

Yaşıtlarının büyük bölümünün dinlenmeyi tercih ettiği bir dönemde peş peşe üç organizasyonda finiş çizgisini geçen Ali Turan'ın performansı, spor camiasında takdirle karşılandı. Veteran atlet, disiplinli yaşamı ve spor tutkusu sayesinde yaşın başarıya engel olmadığını bir kez daha göstermiş oldu.

Kaynak: İHA
İstanbul MaratonuBursaYaşamSporSon Dakika

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