85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz
01.02.2026 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United, Fulham'ı 3-2'lik skorla yendi. Mücadelenin son anlarında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Manchester United, 90+4'te bulduğu golle 3-2 kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United ile Fulham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United, 3-2'lik skorla kazandı.

SON ANLARI NEFES KESEN MAÇTA SON GÜLEN MANU

Manchester United, 19. dakikada Casemiro, 56. dakikada Matheus Cunha'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Son anlarda etkili bir oyun sergileyen Fulham, önce 85. dakikada penaltıdan Raul Jimenez, daha sonra da 90+1'nci dakikada Kevin'in golleriyle skora denge getirdi. Maçta son sözü Manchester United söyledi. Kabustan uyanan ev sahibi ekibi, 90+4'te Benjamin Sesko'nun golüyle yeniden öne geçti ve maçı kazandı.

CARRICK İLE 3'TE 3

Michael Carrick yönetiminde ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Manchester United, puanını 41'e yükseltti. Fulham ise 34 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United, Tottenham'ı sahasında ağırlayacak. Fulham ise Everton'ı konuk edecek.

Manchester United, Fulham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:58
Galatasaray-Kayserispor maçının 11’leri belli oldu Yeni transfer ilk kez sahada
Galatasaray-Kayserispor maçının 11'leri belli oldu! Yeni transfer ilk kez sahada
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:16
Epstein dosyasından Putin çıktı Veliahtını dahi belirlemişler
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 19:54:30. #7.11#
SON DAKİKA: 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.