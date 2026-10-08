85 kiloda Balkan şampiyonu olan Çiftçi, Edirne'de coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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85 kiloda Balkan şampiyonu olan Çiftçi, Edirne'de coşkuyla karşılandı

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85 kiloda Balkan şampiyonu olan Çiftçi, Edirne\'de coşkuyla karşılandı
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Hırvatistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda altın madalya kazanan 15 yaşındaki Ahmet Çiftçi, Edirne'de bayrak ve meşalelerle karşılandı. 76 kilo olmasına rağmen bir üst sıklette şampiyon olan milli güreşçi, zaferini Filistin halkına adadı.

HIRVATİSTAN'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda 85 kilo kategorisinde altın madalya kazanan Ahmet Çiftçi(15), memleketi Edirne'de Türk bayrakları ve meşalelerle coşkuyla karşılandı. Tüm rakiplerini teknik üstünlükle mağlup eden milli sporcu, zaferini Filistin halkına adadı.

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 29 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) güreşçisi Ahmet Çiftçi, 85 kiloda mindere çıktı. Kendi ağırlığı 76 kilo olmasına rağmen bir üst sıklette boy gösteren Çiftçi, tüm rakiplerini teknik üstünlükle geride bırakıp, yarı finalde İsrailli rakibini 44 saniyede 10-0, finalde ise Bulgar rakibini 11-1'lik skorla mağlup ederek Balkan Şampiyonu oldu.

BABA EVİ ÖNÜNDE COŞKULU KARŞILAMA

Şampiyonluğun ardından Edirne'ye dönen Ahmet Çiftçi için Abdurrahman Mahallesi'ndeki evinin önünde karşılama töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları ve arkadaşları tarafından Türk bayrakları ve yaktıkları meşalelerle karşılanan genç sporcu, araçtan iner inmez anne ve babasının elini öptü. Tebrikleri kabul ederken duygusal anlar yaşayan Çiftçi, "15 yaş kategorisinde Balkan Şampiyonası'nda 85 kiloda şampiyon oldum. Bana olan desteklerinden dolayı aileme, hocalarıma teşekkür ederim, özellikle hocalarıma çok teşekkür ederim, bu salonun desteklerinden dolayı. Çok güzel çalıştık takımca. Hocalarımızla, takım arkadaşlarımızla birlikte çok çalıştık. Emek verdik ve şampiyon olduk. Hedeflerim, Avrupa, dünya şampiyonluğu ve başpehlivanlığa çıkmak. Yağlı güreş de yapıyorum Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da Ayak boyunda 3'üncü oldum. Ben 76 kilo geliyorum. 85 kilo rakiplerimle yarıştım. İsrailli rakibime karşı yarı final maçına çıkmadan önce çok başka bir heyecan vardı. Maçı direkt 10 saniyede 10-0 yaparak bitirdim. Filistinli kardeşlerim için, onlara hediye ettim. Hiç zorlanmadım" dedi.

'OĞLUMU BAŞPEHLİVAN OLARAK GÖRMEK İSTERİM'

Oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu belirten baba Resul Çiftçi ise, "Çok gururluyum, çok mutluyum. Hocalarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok başarılar diliyorum. Allah razı olsun herkesten. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Oğlumu şampiyon olarak, ileride başpehlivan olarak görmek isterim" dedi.

'HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR VE KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLIĞI'

Hazırlık sürecini ve gelecek planlarını değerlendiren Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörü Habil Kara da, "Ahmet Çiftçi bizim gururumuz. Ahmet'in ilk başarısı değil. Daha önce birçok uluslararası şampiyonada şampiyon oldu. Türkiye'de de birçok derecesi var. Bu şampiyonadan önce de iki haftalık bir hazırlık dönemi geçirdik. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Zaten şampiyonluk bekliyorduk. Artı Ahmet, 76 kilo geliyor. Buna rağmen rakipleri 85-90 kilodan düştüler. Yani buna rağmen çok rahat bir şekilde şampiyon oldu. Özellikle İsrail rakibini çok kısa bir sürede 10-0 yapması bizi ayrı bir gurur yaşattı. Bu Balkan şampiyonluğunu da biz Filistin'deki kardeşlerimize hediye olsun diyoruz. Hediye ediyoruz onlara. İnşallah bundan sonra hedeflerimiz büyük. Hedeflerimiz bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmak. İnşallah olimpiyatlara gidecek. Edirne'de, Kırkpınar'da kendini tescil edip başarılı olacak ve başpehlivanlığa çıkacak. Başpehlivanlık bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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