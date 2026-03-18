9 gollü müthiş maç! Barcelona, Camp Nou'da gövde gösterisi yaptı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

9 gollü müthiş maç! Barcelona, Camp Nou'da gövde gösterisi yaptı

18.03.2026 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Newcastle United'ı 7-2 mağlup etti. İspanyol devi, toplam skorda rakibine 8-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Barcelona ile Newcastle United, 1-1 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Barcelona, 7-2'lik skorla kazandı.

9 GOLLÜ MÜTHİŞ MAÇ BARCELONA'NIN

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 6 ve 72. dakikada Rapinha, 18. dakikada Marc Bernal Casas, 45. dakikada penaltıdan Lamine Yamal, 51. dakikada Fermin Lopez, 56 ve 61. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Newcastle United'ın gollerini 15 ve 28. dakikada Anthony Elanga attı.

BARCELONA ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda rakibine 8-3 üstünlük kuran Barcelona, adını çeyrek finale yazdırdı. İspanyol devi, çeyrek finalde Atletico Madrid-Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 23:12:29. #.0.4#
SON DAKİKA: 9 gollü müthiş maç! Barcelona, Camp Nou'da gövde gösterisi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.