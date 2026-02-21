9 gün içinde gönderilmişti! Mustafa Dalcı yeniden Sakaryaspor\'da

Trendyol 1. Lig'de kötü günler geçiren ve küme düşme tehlikesi yaşayan Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

SAKARYASPOR'DA İKİNCİ MUSTAFA DALCI DÖNEMİ

Yeşil-siyahlı ekip Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı." ifadesine yer verildi.

9 GÜN İÇERİSİNDE GÖNDERİLMİŞTİ

Geride bıraktığımız sezonda da Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe getirilen 52 yaşındaki teknik direktör Mustafa Dalcı, sadece 1 maçta görev yapmış, ardından görevinin dokuzuncu gününde yollar ayrılmıştı.