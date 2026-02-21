9 gün içinde gönderilmişti! Mustafa Dalcı yeniden Sakaryaspor\'da

Trendyol 1. Lig'de kötü günler geçiren ve küme düşme tehlikesi yaşayan Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
Yeşil-siyahlı ekip Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı." ifadesine yer verildi.
Geride bıraktığımız sezonda da Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe getirilen 52 yaşındaki teknik direktör Mustafa Dalcı, sadece 1 maçta görev yapmış, ardından görevinin dokuzuncu gününde yollar ayrılmıştı.
