9 puanlık başlangıç yapan Malatya Yeşilyurt Spor, Adanaspor\'u yenerek 4\'te 4 istiyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezona 3'te 3 yaparak başlayan Malatya Yeşilyurt Spor'da Teknik Direktör Mehmet Ak, 9 puanlık başlangıçtan memnun olduklarını söyledi. Malatya ekibinin amacı Adanaspor'u da yenerek 4'te 4 yapmak.

Malatya Yeşilyurt Spor, ligin ilk üç haftasında aldığı galibiyetlerle sezona kayıpsız başladı. Sarı-kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Mehmet Ak, Pazar günü oynanacak Adanaspor maçı öncesinde geride kalan haftaları ve takımın gelişim sürecini değerlendirdi.

Lig'in hem takım kalitesi hem de hedefi olan kulüplerin sayısı bakımından zorlu bir lig olduğuna dikkat çeken Ak, özellikle 3. Grup'ta ciddi bir yarış yaşandığını belirtti.

"İstediğimiz noktadayız"

İlk üç haftada ortaya koydukları performansın gelecek haftalar açısından önemli veriler sunduğunu ifade eden Mehmet Ak, bu süreçte takımın eksiklerini de daha net gördüklerini söyledi. Ak, "Geride kalan üç haftada iyi bir performans sergiledik. Bu süreç, önümüzdeki haftalar için eksiklerimizi görme ve gerekli dokunuşları yapma adına bizim için önemli oldu. 9 puandayız. Puan olarak hedeflediğimiz, istediğimiz noktadayız" dedi.

"Oyuncular birbirlerini tanıdıkça süreç daha iyi bir noktaya gelecek"

Skorların olumlu olmasına rağmen oyun anlamında gelişmeleri gereken noktalar bulunduğunu kaydeden Ak, takımın sezon başında yeni oluşturulduğunu hatırlattı. Oyuncuların birbirlerini daha iyi tanımasıyla sahadaki uyumun da artacağını belirten Mehmet Ak, "Oyun olarak bazı noktaları telafi edebilmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Yeni kurulan bir takımız. Haftalar ilerledikçe oyuncularımız birbirlerini daha net tanıyacak ve bu süreç daha iyi bir noktaya gelecek" ifadelerini kullandı.

Oktay Gürdal: "Şampiyonluk kolay gelmiyor"

Kamp döneminde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Oktay Gürdal da "Lige başlamak her zaman çok zordur. Yazın bir boşluktan lige giriyoruz ve çok ağır bir kamp süreci geçiriyoruz. Mehmet hocamız ve yardımcı hocalarımızla çok iyi çalıştık. Bunun ağırlığının vücuttan atılması birkaç hafta sürüyor. Rakipleri tam tanımadığımız, sahaların da tam hazır olmadığı bir dönemde uyum sürecini kazanarak geçirmek çok önemliydi. Biz de bunu yaptığımız için mutluyuz" dedi.

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda maç maç ilerlediklerini kaydeden Gürdal, "Burada çok fazla şampiyonluk yaşamış oyuncu var. Şampiyonluk kolay gelmiyor. Onun için hafta hafta, her maça final gibi bakıp hazırlanıyoruz. Bu hafta da hedefimiz mutlak galibiyet. İnşallah kazanıp hem taraftarımızı hem de kendimizi mutlu edeceğiz" diye konuştu.

Oyunculardan Enes Nalbantoğlu, ise hedeflerinin 4'te 4 olduğunu belirterek "İyi bir gidişatımız var. Sezona 3'te 3 ile başladık. Önümüzde Adana maçı var. O maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ardından Yozgat maçı. Serimizi sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.