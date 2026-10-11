90+4'te kabusu yaşadılar! Bursaspor iç sahada 1 yıl 13 gün sonra kaybetti - Son Dakika
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90+4'te kabusu yaşadılar! Bursaspor iç sahada 1 yıl 13 gün sonra kaybetti

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90+4\'te kabusu yaşadılar! Bursaspor iç sahada 1 yıl 13 gün sonra kaybetti
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Mardin 1969 Spor'a 90+4'te yediği golle 2-1 mağlup olan Bursaspor, iç sahada 1 yıl 13 gün sonra ilk mağlubiyetini aldı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mardin 1969 Spor, 2-1'lik skorla kazandı.

KONUK EKİP 90+4'TE GÜLDÜ

Mardin 1969 Spor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Tonio Teklic ve 90+4'te Zdravko Dimitrov kaydetti. Bursaspor'un tek golünü 81. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti. Iheanacho, 9 maçta 12 gole ulaştı. Konuk ekipte Baba Alhassan, 90+7'de yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

90+4'te kabusu yaşadılar! Bursaspor iç sahada 1 yıl 13 gün sonra kaybetti

İÇ SAHADA 1 YIL 13 GÜN SONRA KAYBETTİLER

Bu sonuçla birlikte kendi sahasında 1 yıl 13 gün sonra kaybeden Bursaspor, 19 puanda kaldı. Yeni teknik direktörü Ivaylo Petev ile ilk maçına çıkan Mardin 1969 Spor, puanını 15 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bursaspor, Muğlaspor'a konuk olacak. Mardin 1969 Spor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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    Yorumlar (2)

  • Bud Spencer Bud Spencer:
    Mardin önce TRT spikerini sonra ırkçı oğlanları kucakladı. 6 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Bir Beşiktaşlı olarak helal olsun Mardinspor diyorum ! 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 90+4'te kabusu yaşadılar! Bursaspor iç sahada 1 yıl 13 gün sonra kaybetti - Son Dakika
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