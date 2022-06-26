96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı

26.06.2022 19:21
96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı

96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı. Yarışın henüz başında hipodroma giren kedi izleyicileri korkuttu Gazi Koşusu'nun davetsiz misafiri üzerine gelen atları görünce ne yapacağını şaşırırken, son anda kaçarak yara almadan kurtuldu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak 1927'den bu yana koşulan, Türk atçılığının büyük derbisi 96. Gazi Koşusu'nu Salih Özcan, "Secret Power" ile kazandı. Yarışın henüz başında hipodramda yaşananlar ise kısa süreli panik yarattı.

96. Gazi Koşusu'nda yürekler ağza geldi! Üzerine koşan atları gören kedi ne yapacağını şaşırdı

CANINI ZOR KURTARDI

Yarış başladığı an hipodroma giren kedi izleyicilerin yüreğini ağzına getirdi. Ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gazi Koşusu'nun davetsiz misafiri, üzerine gelen atlardan son anda kaçmayı başardı. O anlar sosyal medyada da büyük ilgi görürken, yarışseverler kedinin başına bir şey gelmediği için şanslı olduğunu dile getirdi.

96. Gazi Koşusu'nda yürekler ağza geldi! Üzerine koşan atları gören kedi ne yapacağını şaşırdı
96. Gazi Koşusu'nda yürekler ağza geldi! Üzerine koşan atları gören kedi ne yapacağını şaşırdı
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Son Dakika Spor 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı - Son Dakika


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