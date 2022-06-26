96. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı - Son Dakika
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96. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı

26.06.2022 18:31

Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu ve jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkanın 2.31.04'lük derecesiyle kazandığı 96. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı.

Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu ve jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkanın 2.31.04'lük derecesiyle kazandığı 96. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 bin yarışseverin izlediği koşunun ardından pistin kenarında kurulan platformda jokeye, atın sahibi ile antrenörüne ödülleri takdim edildi.

Gazi Koşusu'nda ilk şampiyonluğunu elde eden Özcan Yıldırım, büyük bir sevinç yaşadı. Yıldırım, ödül töreninden önce atı Secret Power'la Veliefendi Hipodromu'nda yer alan seyircileri büyük bir coşku ve mutlulukla selamladı.

Özcan Yıldırım'a kupasını, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz verdi. Koşuyu kazanan atın sahibi Emrah Karamazı'ya ödülünü, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil takdim etti. Antrenör Yaşar Demir'e ise plaketini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sundu.

Ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan jokey Özcan Yıldırım, "Duygularım tarif edilmez. Çok mutluyum. Bu atmosferde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen kupayı kazanmak... Benim için hasretle beklenen bir yarıştı. 20 yıllık mesleğimde her sene bekliyordum. Çok yaklaşmıştım. Bugüne kısmetmiş. Çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı mutluluğu dile getiren at sahibi Emrah Karamazı ise, "20 yıldır bunun hayalini kuruyoruz. Bunun için koşuyoruz. Bugün nasip oldu. Apayrı bir sevinç ve mutluluk. Doya doya keyfini süreceğim." diye konuştu.

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96'ncı Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı 96'ncı Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı 96. Gazi Koşusu'nun resepsiyonu yapıldı 96. Gazi Koşusu'nun resepsiyonu yapıldı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 96. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı - Son Dakika

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