A. Carraro Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Spor

A. Carraro Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyon Oldu

A. Carraro Imoco Conegliano, finalde Savino Del Bene'yi 3-0 yenerek CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

04.05.2025 21:40
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi final maçında Savino Del Bene Scandicci'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A. Carraro Imoco Conegliano, kupasını aldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan final müsabakasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Kupa seremonisinde üçüncü olan Numia Vero Volley, ikincilikle yetinen Savino Del Bene ve şampiyonluk ipini göğüsleyen A. Carraro Imoco'nun oyuncuları ile başantrenörlerine madalyaları verildi.

CEV Başkanı Roko Sikiric ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şampiyonluk kupasını A. Carraro Imoco'nun kaptanı Joanna Wolosz'a takdim etti.

Polonyalı voleybolcu, kupayı havaya kaldırmasının ardından takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşadı. Oyuncular ve teknik ekip, şampiyonluk coşkusunu yakınları ve taraftarlarıyla paylaştı.

Aynı zamanda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da çalıştıran A. Carraro Imoco'nun başantrenörü Daniele Santarelli, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3. zaferini yakınları ve taraftarlarıyla kutladı.

VakıfBank ve Cannes'ın ardından Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste mutlu sona ulaşan 3. takım ünvanını elde eden A. Carraro Imoco'nun İsveçli oyuncusu Isabelle Haak, organizasyonun "En Değerli Oyuncusu" seçildi.

2019-2022 yıllarında VakıfBank'ta da forma giyen Haak, art arda ikinci kez bu ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA

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