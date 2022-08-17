Sağlık raporu yetişmeyen Ömer Şişmanoğlu kadroya dahil olacak - Son Dakika
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Sağlık raporu yetişmeyen Ömer Şişmanoğlu kadroya dahil olacak

17.08.2022 12:13
Sağlık raporu yetişmeyen Ömer Şişmanoğlu kadroya dahil olacak

A. Denizlispor Ömer Şişmanoğlu'nun ücret anlaşmazlığı sebebiyle lisansının çıkarılmadığı iddiasını yalanlayarak, sağlık raporunun alınmasının ardından başarılı oyuncunun kadroya dahil edileceğini açıkladı.

A. Denizlispor Ömer Şişmanoğlu'nun ücret anlaşmazlığı sebebiyle lisansının çıkarılmadığı iddiasını yalanlayarak, sağlık raporunun alınmasının ardından başarılı oyuncunun kadroya dahil edileceğini açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, henüz lisansı çıkmayan Ömer Şişmanoğlu hakkında açıklama yayımladı. Lisansın alınamamasının nedenini Şişmanoğlu'nun sakatlığından dolayı olduğunu söyleyen A. Denizlispor yönetiminden yapılan açıklamada; "Profesyonel takım oyuncularımızdan Ömer Hasan Şişmanoğlu'nun ücret anlaşmazlığı sebebiyle lisansının çıkarılamadığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sözleşmesi devam eden ve takımla birlikte çalışmalarını sürdüren oyuncumuzun, sakatlığının sürmesi sebebiyle sağlık raporu henüz çıkmamıştır. Sağlık raporunun alınması ve TFF'ye gönderilmesinden sonra mevcut lisansı vize yapılacak ve kadromuza dahil olacaktır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Ömer Şişmanoğlu, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sağlık raporu yetişmeyen Ömer Şişmanoğlu kadroya dahil olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık raporu yetişmeyen Ömer Şişmanoğlu kadroya dahil olacak - Son Dakika
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