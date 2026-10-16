A. Efes, Euroleague'de Zalgiris Kaunas'ı 85-70 yenerek deplasmandan galip ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

A. Efes, Euroleague'de Zalgiris Kaunas'ı 85-70 yenerek deplasmandan galip ayrıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A. Efes, Euroleague'in 6. haftasında Litvanya'da Zalgiris Kaunas'ı 85-70 yenerek sahadan galip ayrıldı. Mücadelede A. Efes'te Matthew Strazel 19, Cameron Payne 16 ve Collin Anthony Malcolm 15 sayı üretti.

Euroleague'in 6. haftasında A. Efes, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'ı 85-70 mağlup etti.

Salon: Zalgiris Arena

Hakemler: Damir Javor, Thomas Bissuel, Steve Bittner

Zalgiris Kaunas: Carsen Edwards 16, Azoulas Tubelis 7, Jonas Valanciunas 5, Arnas Butkevicius 7, Nigel Williams-Goss, Dustin Sleva 3, Sterling Brown 13, Marius Grigonis 6, Saben Lee 4, Edgaras Ulanovas 6, Deividas Sirvydis 3

Başantrenör: Tomas Masiulis

A. Efes: Collin Anthony Malcolm 15, Dario Saric 14, Bruno Fernando 6, Cameron Payne 16, PJ Dozier 5, Jordan Loyd 2, Matthew Strazel 19, Kai Jones 8, Ercan Osmani

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 12-21

Devre: 36-42

3. Periyot: 56-67

Kaynak: İHA
Zalgiris KaunasLitvanyaEfesSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Park ettiği otomobilinden geriye hurda kaldı Park ettiği otomobilinden geriye hurda kaldı
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
Her şeyi yiyip bitiriyorlardı Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı Her şeyi yiyip bitiriyorlardı! Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı
Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü Koğuşunda ölü bulundu Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü! Koğuşunda ölü bulundu
21:41
Trump: İran’a mini nükleer bomba atabilirim
Trump: İran'a mini nükleer bomba atabilirim
21:33
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
20:17
Brent petrol 110 dolara yükseldi
Brent petrol 110 dolara yükseldi
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 23:13:45. #.0.3#
SON DAKİKA: A. Efes, Euroleague'de Zalgiris Kaunas'ı 85-70 yenerek deplasmandan galip ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei