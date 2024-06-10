A. Efes, Fenerbahçe'yi son saniye basketiyle yendi - Son Dakika
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Spor

A. Efes, Fenerbahçe'yi son saniye basketiyle yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında A. Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu Larkin'in son saniyede kaydettiği basketle 82-81 yendi ve seride durumu 2-1 yaptı.

10.06.2024 22:53
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında A. Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu Larkin'in son saniyede kaydettiği basketle 82-81 yendi ve farkı 1'e indirerek seride durumu 2-1 yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda A. Efes ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Fenerbahçe, müsabakaya Pierre, Wilbekin, Hayes-Davis, Calathes, Papagiannis ilk beşiyle başladı. Efes ise Larkin, Bryant, Oturu, Rıdvan Öncel ve Willis beşiyle parkeye çıktı.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Wilbekin, Calathes, Hayes-Davis'in kaydettiği sayılarla 7-0'lık seri yakalayarak başladı. İki ekip de hücumda etkisiz kalırken, Ercan Osmani'nin pota altından bulduğu sayılarla Efes 2 dakika kala farkı azaltarak durumu 11-10'a getirdi. Ev sahibi ilk periyotu 16-13 üstün tamamladı. Fenerbahçe, ikinci çeyreğe de 4-0'lık seriyle başladı. Efes ise Ercan Osmani ve Can Yıldızlı ile bulduğu sayılarla farkın açılmasına izin vermedi. Karşılıklı hücumlarda iki takım da eli boş dönerken, periyodun bitimine 5 dakika 49 saniye kala mavi-beyazlılar, Beaubois'nun üçlüğüyle skoru eşitledi (23-23). Derek Willis'in serbest atışlarıyla Efes, 25-27'lik skorla maçta ilk kez öne geçti. Fenerbahçe, Sertaç Şanlı'nın pota altından bulduğu sayıyla ilk yarının bitimine 2 dakika 19 saniye kala tekrar üstünlüğü sağladı (32-30). Kalan süre karşılıklı sayılarla geçilirken, Fenerbahçe Calathes ve Hayes-Davis ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 39-34 önde girmeye başardı.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü periyodun ilk 3 dakikası sonrası Efes, Willis'in üçlüğüyle skoru 44-44'e getirerek tekrar eşitliği sağladı. Karşılıklı top kayıplarının yapıldığı bölümde üçüncü periyot 4 dakika 20 saniye kala 48-48'lik eşitlikle geçildi. Kalan bölümde tempo yükselirken, savunma performansları öne çıktı. Fenerbahçe'de Georgios Papagiannis'in, konuk ekipte Doğuş Özdemiroğlu'nun pota altından bulduğu sayılarla üçüncü periyot 56-56'lık eşitlikle sonuçlandı. Son çeyreğin ilk 2 dakikası Papagiannis ve Bryant'ın karşılıklı sayıları ile geçilirken Fenerbahçe, bu bölümde pota altında sergilediği etkili performansla 6 sayılık fark yakaladı. Calathes ve Wilbekin ile dış sahadan isabetli atışlar üreten sarı-lacivertliler, 5 dakika 40 saniye kala skoru 72-65'e taşıdı. Efes ise Willis ve Larkin ile sayılar bularak farkın açılmasına izin vermedi. Oyunun son bölümünde her iki takım da karşılıklı sayılar atarken Efes bitime 24 saniye kala Willis'in pota altından buluğu basketle skoru eşitledi (80-80). Maçın sona ermesine 3.8 saniye kala Fenerbahçe, Hayes-Davis'in serbest atış çizgisinden attığı sayıyla 81-80 öne geçti. Son topu kullanan Efes ise Larkin'in son saniyede kaydettiği 2 sayılık basketle karşılaşmayı 82-81 kazandı ve seride durumu 2-1'e getirdi.

Müsabakanın son periyodunda Efes'te Bryant ve Oturu 5 faulle oyun dışında kaldı.

Efes'te 20 sayıyla oynayan Derek Willis, karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Larkin 14, Ercan Osmani de 13 sayıyla katkı verdi. Fenerbahçe'de Wilbekin'in 17, Hayes-Davis'in de 16 sayısı yeterli olmadı.

Final serisinin 4. maçı, 12 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe, bu maçı kazanması halinde Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu şampiyonu olacak. Efes'in kazanması halinde ise seri 5. maça uzayacak.

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: Pierre 6, Wilbekin 17, Hayes-Davis 16, Calathes 10, Papagiannis 12, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 5, Sertaç Şanlı 9, Melih Mahmutoğlu 2, Tarık Biberovic 4, Ömer Ege Ziyaettin, Emre Ekşioğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

A. Efes: Larkin 14, Bryant 9, Oturu 12, Rıdvan Öncel 2, Willis 20, Beaubois 7, Ercan Osmani 13, Salih Altuntaş, Melih Tunca, Doğuş Özdemiroğlu 5, Erkan Yılmaz, Can Yıldızlı

Başantrenör: Tomislav Mijatovic

1. Periyot: 16-13 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 39-34 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 56-56 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A. Efes, Fenerbahçe'yi son saniye basketiyle yendi - Son Dakika

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