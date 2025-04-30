A. Efes, Panathinaikos\'a Yenildi

THY Euroleague play-off 3. maçında A. Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos'a 81-77'lik skorla mağlup oldu ve seride 2-1 geriye düştü. Serinin 4. karşılaşması cuma günü İstanbul'da oynanacak.

Hakemler: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Gytis Vilius

A. Efes: Shane Larkin 17, Jordan Nwora 2, Elijah Bryant 13, Rolands Smits 4, Darius Thompson 6, Perry Dozier Jr. 9, Vincent Poirier 2, Ercan Osmani 10, Dan Oturu 14, Erkan Yılmaz, Derek Willis

Başantrenör: Luca Banchi

Panathinaikos: Lorenzo Brown 2, Kostas Sloukas 10, Cedi Osman 9, Jerian Grant 5, Kendrick Nunn 25, Wenyen Gabriel 4, Juancho Hernangomez, Konstantinos Mitoglou 18, Ömer Yurtseven 8

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 23-20 (Efes lehine)

Devre: 45-39 (Panathinaikos lehine)

3. Periyot: 63-54 (Panathinaikos lehine)

5 faulle çıkan: Wenyen Gabriel (Panathinaikos) - İSTANBUL