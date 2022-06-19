Çin, Brezilya ve Sırbistan 'a kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı; İtalya , Bulgaristan , Belçika , Almanya ve Güney Kore'yi devirdi. Ay-Yıldızlılar, Milletler Ligi üçüncü hafta maçlarını 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Kanada 'da oynayacak ve Kanada, Hollanda , Japonya ve ABD ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Macaristan, Meryem Boz, voleybol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milletler Ligi'nde kritik zafer! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi devirdi - Son Dakika

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