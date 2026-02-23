A Milli Basketbol Takımı Antrenman Yaptı

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlılar cuma günü Aleksandar Nikolic Hall'da oynayacağı Sırbistan maçı öncesi Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma yaptı. Millerin antrenmanını TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF Yöneticileri takip etti.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda bulunan ay-yıldızlılar, 27 Şubat Cuma günü deplasmanda ve 2 Mart Pazartesi günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu Şubat ve Mart penceresi maç programı şu şekilde:

27 Şubat Cuma

21.00 Sırbistan - Türkiye (Aleksandar Nikolic Hall)

2 Mart Pazartesi

21.00 Türkiye - Sırbistan (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi) - İSTANBUL