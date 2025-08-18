A Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
A Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor

18.08.2025 20:37
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarına Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde devam ediyor. Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'dan dönen Ay-yıldızlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaklaşık iki saat süren antrenmanın ardından Litvanya'ya doğru hareket etti.

Millilerde, Sarper David Mutaf kadrodan çıkartıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 20 Ağustos Çarşamba günü hazırlık maçında Litvanya ile saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçını ise 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ'a karşı oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

