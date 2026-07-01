A Milli Basketbol Takımı Bosna ile Hazır

A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek ile oynayacağı maçın ilk antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı salonda yaptı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki beşinci maçında yarın 21.00'de Bosna Hersek ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, maçın oynanacağı Husejin Smajlovic Arena'da gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki idman yaklaşık 2 saat sürdü. - İSTANBUL
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