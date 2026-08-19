A Milli Basketbol Takımı Hazırlıklara Başladı

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da düzenlenecek Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa organizasyonunun ilk maçında Hırvatistan'la karşılaşacak milliler, bu ülkedeki ilk antrenmanını başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaptı.

Hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ve ardından Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa için Almanya'ya giden A Milli Takım, 21 Ağustos Cuma günü TSİ 18.45'te Hamburg'ta bulunan Barclays Arena'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Milliler kazanması halinde final maçına, kaybetmesi durumunda ise üçüncük mücadelesine çıkacak. Her iki karşılaşma da 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.