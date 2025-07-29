A Milli Basketbol Takımı İtalya'da Kamp Yapıyor

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'daki hazırlıklarına başladı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, gerçekleştirdiği kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanla İtalya'nın Bormio bölgesindeki kampta ilk çalışmasını yaptı.
Ay-yıldızlılar, 5 Ağustos Salı gününe kadar Bormio bölgesinde hazırlıklarına devam edecek.
Milli takımın şampiyona öncesinde oynayacağı hazırlık maçları ise şu şekilde:
7 Ağustos Perşembe:
20.00 Türkiye- Litvanya (Basketbol Gelişim Merkezi)
Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15-16 Ağustos)
15 Ağustos Cuma:
18.00 Almanya-Türkiye (Mannheim)
16 Ağustos Cumartesi:
18.00-20.45 üçüncülük veya final maçı (Mannheim)
20 Ağustos Çarşamba:
19.30 Litvanya-Türkiye (Vilnius)
23 Ağustos Cumartesi:
20.00 Türkiye- Karadağ (Basketbol Gelişim Merkezi)
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