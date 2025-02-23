A Milli Basketbol Takımı, İtalya'ya Yenildi

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Gürsoy OLCA/ İSTANBUL, -2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5'inci hafta maçında İtalya'ya 80-67 mağlup olan A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, karşılaşma sonrası maçı değerlendirdi. Ataman, İtalya'nın çok iyi performans sergilediğini söyledi.

İtalya maçı sonrası Basketbol Gelişimi Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ergin Ataman, şunları söyledi:

"Maçın ilk çeyreğinde İtalya'ya 6 hücum ribaundu ve ekstra pozisyonlar verdik, savunmada agresifliğimizi kaybettik. İlk yarıda 48 sayı yedik. Bu seviyelerde bu kadar sayı yemek çok fazla. İkinci yarıda kaos basketbolu oynadık. Farkı 7 sayıya kadar düşürdük. Geri dönmeye çalıştık. Top kayıpları yaptık. Dengemizi kaybettik. İtalya çok iyi performans sergiledi. Galibiyeti ve grup liderliğini hak etti."

Basın toplantısında konuşan Milli basketbolcu Şehmus Hazer de mücadeleye istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ve ikinci yarıda biraz baskı kurarak farkı kapatmaya çalıştıklarını, fakat başarılı olamadıklarını belirtti.