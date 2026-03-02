A Milli Basketbol Takımı Sırbistan'ı Ağırladı - Son Dakika
A Milli Basketbol Takımı Sırbistan'ı Ağırladı

02.03.2026 21:30
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan'ı konuk etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında Sırbistan'ı konuk etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya Türkiye, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Tarık Biberovic, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven ilk 5'iyle başladı.

Sırbistan ise Avramovic, Dangubic, Dobric, Davidovac ve Mitrovic ilk 5'iyle sahaya çıktı.

Bakan Bak da izledi

Türkiye-Sırbistan maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile birlikte izledi.

Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'ın da arasında yer aldığı çok sayıda isim de takip etti.

BGM'de milli takıma tam destek

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan'ı ağırladığı karşılaşma kapalı gişe oynandı.

BGM'de tüm koltuklara Türk bayrakları bırakıldı. Satışa çıkarılan tüm bileti tüketen Türk taraftarlar, tribünleri doldurarak tezahüratlar ve marşlar eşliğinde milli takıma destekte bulundu.

Türkiye'de 1, Sırbistan'da 2 değişiklik

2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki dördüncü maçta iki takım, 12 kişilik oyuncu listesinde bir önceki mücadeleye göre değişiklik yaptı.

A Milli Takım'da Can Korkmaz'ın yerine Yiğit Arslan kadroya dahil edildi. Sırbistan'da ise Nikola Kalinic ile Filip Barna'nın yerine Nemanja Dangubic ile Aleksa Avramovic kadroda yer aldı.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı Sırbistan'ı Ağırladı - Son Dakika

