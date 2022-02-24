A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atina'ya gitti - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atina'ya gitti

24.02.2022 12:31
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atina'ya gitti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Yunanistan ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Yunanistan ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Başantrenör Orhun Ene yönetimindeki takım, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla başkent Atina'ya hareket etti.

Ay-yıldızlı kafile, Türk Hava Yolları'nın business yolcuları kontuvarında bilet ve bagaj işlemlerini yapıp pasaport kontrolünden geçerek uçağa geçti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda yarın TSİ 19.00'da başlayacak Yunanistan maçının ardından yurda dönecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atina'ya gitti
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atina'ya gitti

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atina'ya gitti - Son Dakika


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