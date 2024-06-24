A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için çalışmalara başladı - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için çalışmalara başladı

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki çalışmalarına Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eski TBF Başkanı Harun Erdenay da antrenmanı takip etti. Milliler, İstanbul'da gerçekleştirecekleri çalışmaların ardından Filipinler ve Fransa ile hazırlık maçları yapacak ve Sırbistan'da bir turnuvaya katılacak. Elemelerde Macaristan, İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hedefini Avrupa Şampiyonası'na katılmak olarak belirledi.

24.06.2024 20:32
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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki çalışmalarına Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde başladı.

Ay-yıldızlıların antrenmanını, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eski TBF Başkanı Harun Erdenay salonda takip etti.

Çalışmalarını 1 Temmuz'a kadar İstanbul'da gerçekleştirecek olan Milliler, 27 Haziran Perşembe günü Filipinler ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, 2 Temmuz'da ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa'ya gidecek ve son olarak 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da hazırlık turnuvasına katılarak kamp çalışmalarını noktalayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım 2024'te Macaristan ile evinde, 25 Kasım 2024'te ise Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025'te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025'te deplasmanda İzlanda ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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