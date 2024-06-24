A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için İstanbul kampına başladı - Son Dakika
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Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için İstanbul kampına başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için İstanbul kampına başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele etmek üzere İstanbul'da kampa girdi. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eski başkan Harun Erdenay'ın da katılımıyla Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde antrenmanlara başladı. Milli takım, hazırlık maçları ve turnuvalarla çalışmalarını tamamlayarak elemelerde Macaristan, İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak.

24.06.2024 20:33
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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul kampına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde hazırlıklarına başlayan millilerin antrenmanını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eski TBF Başkanı Harun Erdenay da takip etti.

Hazırlıklarını 1 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek ay-yıldızlılar, 27 Haziran Perşembe günü Filipinler'le hazırlık maçında karşılaşacak.

2 Temmuz'da ikili temas maçları oynamak üzere Fransa'ya gidecek milli takım, 6-7 Temmuz'da Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvasında boy göstererek kamp çalışmalarını tamamlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Macaristan ile 22 Kasım'da iç sahada, 25 Kasım'da da deplasmanda karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda mücadele eden milliler, 20 Şubat 2025'te iç sahada İtalya ile, 23 Şubat 2025'te ise İzlanda ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmalarla grup maçlarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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