A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Alper Tunca Yılmaz: \'Umuyorum istediğimiz sonuçları alırız\'

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A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Alper Tunca Yılmaz, gurur verici bir görev yaptığını söyleyerek, "Umuyorum istediğimiz sonuçları alırız" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda, 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda İtalya ve 25 Şubat Pazar günü de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleler öncesi milliler için Sinan Erdem Spor Salonu'nda medya günü düzenlendi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Alper Tunca Yılmaz, yeni görevi için gururlu olduğunu söyleyerek, bu süreçte başarı için elinden geleni yapacağını belirtti. Takıma her alanda katkı sağlamak için gururla görevinin başında olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bugün farklı bir görev ile karşınızdayım. Benim için gerçekten gurur verici bir görev. Federasyon başkanımız Hidayet Türkoğlu ve milli takım yetkilileri, takıma katılmamı istediklerinde büyük bir sevinçle kabul ettim. Oyuncu olarak da hizmet ettiğim milli takıma yardım edebilmeyi çok istedim" diye konuştu.

Avrupa şampiyonasına giden yolda adım adım ilerlemenin doğru olacağını dile getiren Genel Menajeri Alper Tunca Yılmaz, "Avrupa şampiyonası elemeleri var. Önümüzde 6 maçlık bir süreç var. Adım adım gitmek gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki penceredeki iki maçı inşallah en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Takımımızda eksik oyuncularımız var. Tabii ki tüm takımların NBA'de bulunan oyuncuları var. Bu pencerenin diğer önemli durumu Euroleague oyuncularının milli takımlarına katılabildiği bir pencere olması. Umuyorum istediğimiz gibi geçer. Ben elimden gelen desteği tüm oyuncularımıza, antrenörümüze ve teknik ekibimize vermeye çalışacağım. Umuyorum istediğimiz sonuçları alırız. İki maçın sonunda mutlu geliriz ve daha sonraki kasım ve şubat pencerelerine hazır bir şekilde yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL