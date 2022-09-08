A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya gitti

A Milli Erkek Basketbol Takımı , mücadele ettiği 2022 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turundan itibaren devam edeceği Almanya 'ya gitti.

Kaynak: AA

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