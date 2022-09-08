A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Larkin belirsizliği - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Larkin belirsizliği

08.09.2022 19:23
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Larkin belirsizliği

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda İspanya karşılaşmasının ardından Türkiye'ye dönerek TBF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından muayene edilen Shane Larkin'in cumartesi günü Fransa ile oynanacak son 16 turu karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği netlik kazanmadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda İspanya karşılaşmasının ardından Türkiye'ye dönerek TBF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından muayene edilen Shane Larkin'in cumartesi günü Fransa ile oynanacak son 16 turu karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği netlik kazanmadı.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda adını son 16 turuna yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Shane Larkin belirsizliği yaşanıyor. Turnuvanın başından itibaren elinde sakatlığı bulunan tecrübeli oyuncu, İspanya karşılaşmasının ardından Türkiye'ye geri dönmüştü. Larkin'in tedavisine hemen başlanırken, tecrübeli oyuncunun 10 Eylül Cumartesi günü son 16 turunda oynanacak Fransa karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.


YORUMLAR
500
İklim değişikliği ve kuraklık zeytinde İspanya'yı vururken Türkiye'yi öne çıkardı İklim değişikliği ve kuraklık zeytinde İspanya'yı vururken Türkiye'yi öne çıkardı 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası
Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Larkin belirsizliği - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:17 İç çamaşırı, ekmek ve tampon! Suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
19:05 Belediyenin mağdur ettiği yaşlı kadın ve ailesi çatıya çıkıp eylem yaptı
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
18:34 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı
18:30 Gelinini yalanlayan Gökhan Güney'den çarpıcı sözler: Uygunsuz sitelerle bağlantısı var
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
17:26 Ankaragücü, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 19:29:02. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Larkin belirsizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement