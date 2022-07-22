Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım ilk önce 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turu I Grubu'nda 25 Ağustos'ta Letonya 'yla ve 28 Ağustos'ta ise Sırbistan 'la karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip daha sonra 1-18 Eylül 'de düzenlenecek 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarını oynamak için Gürcistan 'a gidecek.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

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