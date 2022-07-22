A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

22.07.2022 18:02
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ile FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için 24 kişilik aday kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ile FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için 24 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım ilk önce 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turu I Grubu'nda 25 Ağustos'ta Letonya'yla ve 28 Ağustos'ta ise Sırbistan'la karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip daha sonra 1-18 Eylül'de düzenlenecek 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarını oynamak için Gürcistan'a gidecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, başantenör Ergin Ataman tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Yiğitcan Saybir, Egemen Güven, Kartal Özmızrak, Egehan Arna, Samet Yiğitoğlu, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Alperen Şengün, Scott Wilbekin, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz.

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Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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