A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci tur maç programı belli oldu - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci tur maç programı belli oldu

05.07.2022 11:30
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci tur maç programı belli oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı belirlendi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, ikinci turda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu'nda karşılaşacak.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus'un organizasyondan ihraç edilmesiyle Türkiye, Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi. A Grubu'nda oynanan karşılaşmaların ardından ise Letonya, Belçika ve Sırbistan I Grubu'nda yer aldı.

İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Milli takımın I Grubu puan durumu ile oynayacağı müsabakaların programı şu şekilde:

Takım

O

G

M

P

Yunanistan

4

3

1

7

Letonya

4

3

1

7

Türkiye

4

2

2

6

Belçika

4

2

2

6

Sırbistan

4

1

3

5

Büyük Britanya

4

1

3

5

25 Ağustos: Letonya-Türkiye

28 Ağustos: Türkiye-Sırbistan

10 Kasım: Türkiye-Belçika

13 Kasım: Sırbistan-Türkiye

24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya

27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye

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NEWCASTLE - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçı hazırlıklarını tamamladı NEWCASTLE - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci tur maç programı belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci tur maç programı belli oldu - Son Dakika
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