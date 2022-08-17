Üstünlüğünü mücadelenin üçüncü çeyreğinde de sürdüren Türkiye bu periyodu 75-66 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 101-88 kazandı.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Gürcistan'ı 101-88 yendi - Son Dakika

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