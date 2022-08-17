A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Gürcistan'ı 101-88 yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Turnuvası'nın ilk maçında Gürcistan'ı 101-88 mağlup etti.
Atina'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-18 geride kapatan ay-yıldızlılar, devreye 48-46 üstünlükle girdi.
Üstünlüğünü mücadelenin üçüncü çeyreğinde de sürdüren Türkiye bu periyodu 75-66 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 101-88 kazandı.
Milliler turnuvanın ikinci maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.
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