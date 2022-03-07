A Milli Erkek Golbol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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A Milli Erkek Golbol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

07.03.2022 17:56

A Milli Erkek Golbol Takımı, Çin'de yapılacak Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına Aksaray'da devam ediyor.

A Milli Erkek Golbol Takımı, Çin'de yapılacak Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına Aksaray'da devam ediyor.

A Milli Takım Antrenörü Gökhan İnce, Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, haziran ayında Çin'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda ilk 2'ye girip 2024 yılında Paris'te yapılacak Paralimpik Oyunları'na katılmak istediklerini söyledi.

Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde sürdürdükleri birinci hazırlık kampının çok iyi geçtiğini ifade eden İnce, milli takımın son yıllarda büyük başarılara imza attığını hatırlattı.

İnce, Kadın Golbol Milli Takımı'nın 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Erkek milli takımımız, 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanarak takım sporlarında bir ilki başardı. Ayrıca 2015 yılında erkek ve kadın milli takımlarımız, Avrupa şampiyonu oldu. 2021 yılında ülkemizde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda erkek milli takımımız, üçüncülüğü elde etti. Hedefimiz bu yıl Dünya Şampiyonası'nda ilk 2'ye girmek ve 2024 yılında Paris'te yapılacak Paralimpik Oyunları'na katılmak. Bunun için Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde kampımızı yapıyoruz."

Milli takımın kaptanı Hüseyin Alkan da önlerinde Dünya Şampiyonası'nın olduğunu belirterek, "Kotalar düşürüldü, daha önce ilk 3'e girmek yeterli iken şu anda ilk 2'ye girmemiz gerekiyor. Bunun için yeterli bilgi birikimine sahibiz, çalışmalarımıza devam ediyoruz. İki yıl önceden kota alarak güçlü bir şekilde Paris'e hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Golbol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
A Milli Erkek Golbol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
A Milli Erkek Golbol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
A Milli Erkek Golbol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Şampiyonası, Aksaray, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Golbol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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