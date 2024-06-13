A Milli Erkek Hentbol Takımı İran'ı Yendi

Spor

Ankara'da hazırlık kampını sürdüren A Milli Erkek Hentbol Takımı, bugün İran Milli Takımı ile oynadığı özel maçı 28-26 kazandı.

Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısı da 11-9 milli takımımızın üstünlüğü ile tamamlandı. İki takım 15 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de bir maç daha yapacak. Bu karşılaşmada THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. - İSTANBUL