Üye Girişi
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Okan Halay dönemi - Son Dakika

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Okan Halay dönemi

02.12.2021 16:53
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Okan Halay dönemi

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Kompleksi Seminer ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreniyle A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni teknik ekibi tanıtıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Kompleksi Seminer ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreniyle A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni teknik ekibi tanıtıldı. Ay-yıldızlıların Başantrenörü Okan Halay oldu. Halay'ın yardımcılığını ise Aydın Aydınlı, Namık Dalgakıran ve İbrahim Demir yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Kompleksi Seminer ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreniyle A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni teknik ekibi basına tanıtıldı. THF Başkanı Uğur Kılıç ile Asbaşkan Selim Öztürk'ün katıldığı imza töreninde millilerin Başantrenörü Okan Halay olurken, yardımcılık görevlerini ise Aydın Aydınlı, Namık Dalgakıran ve Kaleci Antrenörü İbrahim Demir yapacak.

"Çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalıştık"

İmza töreninde konuşan THF Başkanı Uğur Kılıç, mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Yaklaşık bir ay önce federasyon başkanlığı seçimleri oldu. Bu seçimin akabinde yönetim kurulu olarak çok yoğun bir çalışma temposunun içerisindeyiz. Önümüzde çok önemli bir milli takım takvimi var. Erkek A Milli Takımımızın 6-16 Ocak tarihleri arasında Dünya Şampiyonası'nın finallerine katılması için gruplarda 4 farklı mücadeleye çıkacağız. Bizler de yönetim kurulumuzun ortak kararıyla milli takımlarımızın teknik kadrosunun çok tecrübeli, deneyimli, milli takımı yakından tanıyan isimlerden oluşmasını istedik. Bizler de bu yüzden çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalıştık. Bu nedenle Başantrenörümüz olarak Okan Halay, yardımcı antrenörlerimiz Aydın Aydınlı ve Namık Dalgakıran, kaleci antrenörümüz olarak da İbrahim Demir'e bir teklif götürdük. Sağolsunlar ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini ve bu süreçten alabileceğimiz en üstün başarılarla çıkabilmemiz için bir mücadeleye girişeceklerini söylediler" ifadelerine yer verdi.

"Türk milletinin ruhunda ve geninde savaşıp mücadele etmek var"

A Millilerin yeni Başantrenörü Oktay Halay ise ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Bu bayrağı biz devraldık, en iyi şekilde temsil edip en iyi yerlere getirmek için inanılmaz bir mücadele içinde olacağız. Türk milletinin ruhunda ve geninde savaşıp mücadele etmek var. Bizim de bu mücadeleyi sonuna kadar taşıyabileceğimizi söyleyebilirim. Çok önemli maçlarımız var. Bu maçlarda sonuna kadar savaşan, mücadeleyi bırakmayan bir milli takım inşa etmeye çalışacağız. Bizden beklenenleri biliyoruz. Tüm gücümüzle ve enerjimizle daha fazla çalışacağız" şeklinde konuştu.

Töreninden ardından açıklamalarına devam eden Halay ve Kılıç, kendilerinden önceki yönetimin federasyon için verdikleri emeklerinden dolayı memnuniyetlerini bildirerek teşekkür etti. - ANKARA

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Okan Halay dönemi

Türkiye Hentbol Federasyonu, Aydın Aydınlı, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Okan Halay dönemi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Esra Erol programında Yunus Ö. itirafları! İki kadın kendi adlarına kredi çekmek istediğini anlattı! 16:28 Esra Erol programında Yunus Ö. itirafları! İki kadın kendi adlarına kredi çekmek istediğini anlattı! Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım 15:25 Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! 13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? 11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?

Son Dakika Haberleri
16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi
16:40 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber
16:39 Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı
16:36 Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi
16:28 Esra Erol programında Yunus Ö. itirafları! İki kadın kendi adlarına kredi çekmek istediğini anlattı!
16:20 Son dakika: Benzine 44 kuruş zam geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
16:14 Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı cinsel saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler
16:10 Bu atamalar gündem olacak! 4 büyükler isyan açıklamalarına çalışmaya başladı
16:08 Konda Genel Müdürü Ağırdır: İktidarla seçmeni arasında kalan tek motivasyon, dindarlık!
16:02 Son dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevi devralıyor: Önceliğimiz faiz değil, yatırım ve istihdam olacak
"Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar "Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar         
16:45
Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber         
16:41
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!         
13:01
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 17:00:33. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Okan Halay dönemi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement