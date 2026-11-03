A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Graz'da Avusturya ile ilk eleme maçına çıkıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'taki ilk maçında yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ön eleme turunda Bulgaristan'ı iki maçta da mağlup ederek eleme turuna yükselen A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya, Norveç ve Gürcistan'ın yer aldığı 2. Grup'ta mücadele edecek.

Milliler, gruptaki ilk maçında 4 Kasım Çarşamba günü Avusturya'ya konuk olacak. Graz kentindeki Raiffeisen Sportpark'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

A Milli Erkek Takımı, gruptaki ikinci maçında ise 8 Kasım Pazar günü Norveç'i ağırlayacak. Norveç maçı İstanbul'daki THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Dört takımlı grupta karşılaşmalar, çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Milli takım, üçüncü ve dördüncü karşılaşmalarını Mart 2027'de, son iki maçını ise Mayıs 2027'de yapacak.

Elemeler sonunda 2028 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası finallerine toplam 20 takım katılma hakkı elde edecek.