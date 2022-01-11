A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Kosova'ya konuk olacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup 5. maçında yarın deplasmanda Kosova'yla karşılaşacak.
Kosova'nın başkenti Priştine'de oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak.
Grupta ilk 4 maçında 2 galibiyet, 2 yenilgi alan milli takım, 4 puanla Yunanistan'ın ardından 2. sırada bulunuyor. Kosova ise 4 maç sonunda 1 puanla son sırada yer alıyor.
Türkiye, Kosova'yı 3 Kasım 2021'de Eskişehir'de oynanan maçta 25-23 mağlup etmişti.
Kaynak: AA
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