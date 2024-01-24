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A Milli Erkek Tenis Takımı, Yeni Zelanda ile Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisi için kadro belirledi - Son Dakika
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A Milli Erkek Tenis Takımı, Yeni Zelanda ile Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisi için kadro belirledi

Türkiye Tenis Federasyonu, A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Yeni Zelanda ile yapacağı Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisi maçları için kadroyu açıkladı. Karşılaşmalar, Auckland kentinde 2-3 Şubat tarihlerinde sert zeminde gerçekleşecek. Türkiye'nin kadrosunda Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel, Ergi Kırkın ve Sarp Ağabigün yer alırken, Yeni Zelanda'nın kadrosunda Rubin Statham, Ajeet Rai, Kiranpal Pannu, Finn Reynolds ve Marcus Daniell bulunuyor. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, milli takımın hedefinin Dünya Grubu 1'e yükselmek olduğunu belirtti ve sporculara güvendiklerini vurguladı.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Yeni Zelanda ile Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisi için kadro belirledi
24.01.2024 - 18:33,  Güncelleme: 18:35
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A Milli Erkek Tenis Takımı'nın, Yeni Zelanda ile yapacağı Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisi maçlarının kadrosu belirlendi.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Auckland kentinde 2-3 Şubat tarihlerinde sert zeminde gerçekleşecek karşılaşmalar için kaptan Bora Gerçeker'in seçtiği beş oyuncu Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel, Ergi Kırkın ve Sarp Ağabigün oldu.

Kelly Evernden'in kaptanlığındaki Yeni Zelanda'nın kadrosunda ise Rubin Statham, Ajeet Rai, Kiranpal Pannu, Finn Reynolds ve Marcus Daniell yer alıyor.

Yeni Zelanda eşleşmesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Federasyon olarak hedefimiz dünyanın en iyisi olabilmek. Bu amaçla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde gerek altyapıda gerekse profesyonel turda elde ettiğimiz başarılarla son dönemde birçok ilke imza attık. Milli takımlar düzeyinde Dünya Şampiyonası olan Davis Kupası'nda ise A Milli Erkek Takımımız, özellikle son iki senedir yükselen bir ivme yakaladı. Tarihimizde ilk kez Dünya Grubu 1'e yükseldik. Bunu ve daha iyisini yapabileceğimizi sporcularımız ve teknik ekibimiz ortaya koydukları mücadeleyle bizlere gösterdi. Yeni Zelanda deplasmanında yeniden Dünya Grubu 1'e yükselebilmek için mücadele vereceğiz. Sporcularımız formda ve hedefimiz önce bu eşleşmeyi ardından eylül ayında gerçekleşecek Dünya Grubu 1 eşleşmesini kazanarak, elit ülkelerin yer aldığı Dünya Grubu'na yükselmek. Sporcularımıza güvenimiz ve hazırlıklarımız tam."

Kaynak: AA
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