A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek

04.08.2022 18:53
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılabilmek için 6-17 Ağustos tarihlerindeki elemelerde mücadele verecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılabilmek için 6-17 Ağustos tarihlerindeki elemelerde mücadele verecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elemelerde A Grubu'nda yer alan "Filenin Efeleri", Azerbaycan ve Danimarka ile karşılaşacak.

Milliler, elemelerdeki ilk maçını 6 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Azerbaycan ile yapacak.

A Milli Takım, Türkiye'deki karşılaşmalarını 10 ve 17 Ağustos'ta İstanbul'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.

Türkiye'nin maç programı şöyle:

6 Ağustos (Bakü):

17.00 Azerbaycan-Türkiye

10 Ağustos (İstanbul):

17.30 Türkiye-Danimarka

14 Ağustos (Middelfart):

18.00 Danimarka-Türkiye

17 Ağustos (İstanbul):

Türkiye-Azerbaycan

A Milli Erkek Voleybol Takımı, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.

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Kaynak: AA

voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek - Son Dakika

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