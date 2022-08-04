A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılabilmek için 6-17 Ağustos tarihlerindeki elemelerde mücadele verecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elemelerde A Grubu'nda yer alan "Filenin Efeleri", Azerbaycan ve Danimarka ile karşılaşacak.

Milliler, elemelerdeki ilk maçını 6 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Azerbaycan ile yapacak.

A Milli Takım, Türkiye'deki karşılaşmalarını 10 ve 17 Ağustos'ta İstanbul'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.

Türkiye'nin maç programı şöyle:

6 Ağustos (Bakü):

17.00 Azerbaycan-Türkiye

10 Ağustos (İstanbul):

17.30 Türkiye-Danimarka

14 Ağustos (Middelfart):

18.00 Danimarka-Türkiye

17 Ağustos (İstanbul):

Türkiye-Azerbaycan

A Milli Erkek Voleybol Takımı, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.