A Milli Erkek Voleybol Takımı Fransa'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı Fransa'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı Fransa\'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Fransa'ya 3-1 mağlup oldu. Takımımızın bir sonraki maçı Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak.

25.05.2024 20:07
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Fransa'ya 3-1 mağlup oldu.

Filenin Efeleri, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı ilk haftadaki dördüncü maçında yarın saat 17.00'de Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.

Salon: Antalya

Hakemler: Epaminondas Gerothodoros(Yunanistan), Angela Grass (Brezilya)

Türkiye: Burutay, Faik Samet, Adis, Mirza, Bedirhan, Murat ( M. Matic, Volkan (L) Kaan, Yasin, Efe, Emre)

Fransa: Le Goff, Brizard, Louati, Seddik, Patry, Clevenot (Grebennikov (L), Toniutti, Diez (L), Faure, Jouffroy, Tillie)

Setler: 27-25, 23-25, 16-25 14-25

Süre: 1 saat 22 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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