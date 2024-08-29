A Milli Erkek Voleybol Takımı Macaristan\'ı 3-0 Yendi

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu
Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Olivier Guillet (Fransa)
Türkiye: Efe Bayram, Mert Matik, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija ( Volkan Döne, Burakhan Tosun, Mirza Lagumdzija)
Macaristan: Keen, Horvath, Ambrus, Bibok, Kecskemeti, Boldizsar (Kiss, Takacs, Szabo, Peter, Szalai, Varga) ???????
Setler: 25-11, 25-10, 25-17
Süre: 66 dakika (21, 20, 25)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan'ı 3-0 yendi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, grupta ilk galibiyetini elde etti.
Milli takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Danimarka'ya 3-0 yenilmişti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü maçını da deplasmanda daha sonra duyurulacak tarihte Macaristan ile oynayacak.
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