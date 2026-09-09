A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın "13'üncü Avrupa seferi"

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda 13. kez Avrupa sahnesine çıkacak.

Avrupa'nın önde gelen milli voleybol takımlarının yer alacağı ve 34. kez düzenlenecek organizasyona 9-26 Eylül tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya, ev sahipliği yapacak.

Türkiye, şampiyonada D Grubu'nda ev sahibi Romanya'nın yanı sıra Fransa, Almanya, Letonya ve İsviçre ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki başarısını Avrupa şampiyonasında da sürdürmeyi hedefliyor.

VNL'de "tarihi" başarı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 yılında tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligin'de (VNL) finallerde yer aldı.

Normal sezonu 8 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucunda 22 puanla tamamlayan milli takım, adını ilk kez VNL finallerine yazdırdı.

Çin'in Ningbo kentindeki organizasyonda milliler, çeyrek finalde Slovenya'ya 3-0 mağlup olarak ligi 6. tamamladı ve VNL'deki en iyi derecesine ulaştı.

A Milli Takım, VNL'deki "çıkışını" Avrupa Şampiyonası'nda devam ettirmeye çalışacak.

13. katılım

Türkiye, erkeklerde Avrupa şampiyonalarına 13. kez katılacak.

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonasının ilki 1948'de düzenlendi.

Organizasyonda ilk kez 1963 yılında mücadele eden milliler, 1967 ve 1971'de de Avrupa Şampiyonası'nda yer almasının ardından 36 yıl şampiyonaya katılamadı.

Avrupa sahnesine yeniden 2007'de çıkan Türkiye, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023 Avrupa şampiyonalarında mücadele etti.

Son 3 şampiyonada son 16'da

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda son dönemde istikrarlı grafik çiziyor.

Türkiye, 2019, 2021 ve 2023'te düzenlenen son 3 Avrupa şampiyonasında son 16 turunda mücadele ederken 2017'de ise gruptan çıkarak play-off oynadı.

2023'te grup aşamasını geçerek son 16 turuna yükselen milli takım, Slovenya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.

En iyi derece 11'incilik

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihindeki en iyi derecesi 11'incilik oldu.

Milliler, bu dereceye 1963, 2011 ve 2017'de ulaştı.

Slobodan Kovac etkisi

A Milli Erkek Takımı'nın son dönemdeki yükselişinde başantrenör Slobodan Kovac'ın etkisi dikkati çekti.

Temmuz 2025'te göreve gelen Sırp çalıştırıcı yönetiminde Türkiye, aynı yıl düzenlenen Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip, Kovac yönetiminde 2026 VNL'de de tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı ve organizasyonu 6. tamamlayarak önemli başarıya imza attı.

Türkiye'de Halkbank ile şampiyonluklar yaşayan Kovac, Fenerbahçe'de ise Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.