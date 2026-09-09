A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın "13'üncü Avrupa seferi" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın "13'üncü Avrupa seferi"

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Türkiye, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda ev sahibi Romanya, Fransa, Almanya, Letonya ve İsviçre ile karşılaşacak Başantrenör Kovac yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'deki "çıkışını" son 3 organizasyonda son 16'ya kalmayı başardığı Avrupa şampiyonasında da devam etirmeye çalışacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda 13. kez Avrupa sahnesine çıkacak.

Avrupa'nın önde gelen milli voleybol takımlarının yer alacağı ve 34. kez düzenlenecek organizasyona 9-26 Eylül tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya, ev sahipliği yapacak.

Türkiye, şampiyonada D Grubu'nda ev sahibi Romanya'nın yanı sıra Fransa, Almanya, Letonya ve İsviçre ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki başarısını Avrupa şampiyonasında da sürdürmeyi hedefliyor.

VNL'de "tarihi" başarı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 yılında tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligin'de (VNL) finallerde yer aldı.

Normal sezonu 8 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucunda 22 puanla tamamlayan milli takım, adını ilk kez VNL finallerine yazdırdı.

Çin'in Ningbo kentindeki organizasyonda milliler, çeyrek finalde Slovenya'ya 3-0 mağlup olarak ligi 6. tamamladı ve VNL'deki en iyi derecesine ulaştı.

A Milli Takım, VNL'deki "çıkışını" Avrupa Şampiyonası'nda devam ettirmeye çalışacak.

13. katılım

Türkiye, erkeklerde Avrupa şampiyonalarına 13. kez katılacak.

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonasının ilki 1948'de düzenlendi.

Organizasyonda ilk kez 1963 yılında mücadele eden milliler, 1967 ve 1971'de de Avrupa Şampiyonası'nda yer almasının ardından 36 yıl şampiyonaya katılamadı.

Avrupa sahnesine yeniden 2007'de çıkan Türkiye, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023 Avrupa şampiyonalarında mücadele etti.

Son 3 şampiyonada son 16'da

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda son dönemde istikrarlı grafik çiziyor.

Türkiye, 2019, 2021 ve 2023'te düzenlenen son 3 Avrupa şampiyonasında son 16 turunda mücadele ederken 2017'de ise gruptan çıkarak play-off oynadı.

2023'te grup aşamasını geçerek son 16 turuna yükselen milli takım, Slovenya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.

En iyi derece 11'incilik

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihindeki en iyi derecesi 11'incilik oldu.

Milliler, bu dereceye 1963, 2011 ve 2017'de ulaştı.

Slobodan Kovac etkisi

A Milli Erkek Takımı'nın son dönemdeki yükselişinde başantrenör Slobodan Kovac'ın etkisi dikkati çekti.

Temmuz 2025'te göreve gelen Sırp çalıştırıcı yönetiminde Türkiye, aynı yıl düzenlenen Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip, Kovac yönetiminde 2026 VNL'de de tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı ve organizasyonu 6. tamamlayarak önemli başarıya imza attı.

Türkiye'de Halkbank ile şampiyonluklar yaşayan Kovac, Fenerbahçe'de ise Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, İsviçre, Letonya, Almanya, Romanya, Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın '13'üncü Avrupa seferi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böcek davasında bavul dolusu para detayı Kuyumcu çalışanları tek tek anlattı Böcek davasında bavul dolusu para detayı! Kuyumcu çalışanları tek tek anlattı
THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu
Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil
Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı
Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı
Sancaktepe’de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu Sancaktepe'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu

12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
11:17
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi Bir Haydar daha gözaltına alındı
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı
10:33
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir’in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 12:12:32. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın "13'üncü Avrupa seferi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement