A Milli Erkek Voleybol Takımı\'nın İtalyan başantrenörü Alberto Giuliani ile yollar ayrıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Alberto Giuliani ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Erkek Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Alberto Giuliani ile yollarımız ayrılmıştır. Alberto Giuliani'ye çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."