Milli voleybolcu Burak Güngör, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final için umutlu Açıklaması

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncusu Burak Güngör, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda ABD'yi yenerek çeyrek finale çıkmak istediklerini söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Pazar günü ABD'yle karşılaşacak milli takım, bu müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan milli voleybolcu Burak Güngör, şunları kaydetti:

"Dünya Şampiyonası'nda ilkleri yaşamaya devam ediyoruz. İlk kez gruptan çıkma, olimpiyat oyunları için eleme oynama hakkı kazanma... Hedeflerimize adım adım gitmek, bunu sürdürmek istiyoruz. Artık kolay bir eşleşme yok. Tüm takımlar kendini ispatlamış, güçlü takımlar. Takım halinde güzel bir hava yakaladık. ABD ile oynayacağımız karşılaşmayı heyecanla bekliyoruz. ABD karşısında elimizden gelenin en iyisini yaparak galip gelmek istiyoruz."