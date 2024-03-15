A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için kadro açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü Macaristan ve 26 Mart Salı günü ise Avusturya ile oynayacağı özel maçların kadrosu açıklandı. Millilerde; Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy ve Can uzun ilk kez milli takım kadrosuna yer aldı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü Puskas Arena'da Macaristan ve 26 Mart Salı günü de Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda, bu özel maçların aday kadrosu açıklandı. Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy ve Can uzun ilk kez milli takım kadrosuna davet edildi.
A Milli Takım'a davet edilen futbolcular, 18 Mart Pazartesi günü saat 11.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 16.45'te yapacak ay-yıldızlılar, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.
A Milli Takım kadrosu şu oyunculardan oluştu:
Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Okan Kocuk
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökcü, Salih Özcan
Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı - İSTANBUL
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