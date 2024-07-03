A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

A Milli Futbol Takımı, 2000 ve 2008 yıllarından sonra tarihinde 3. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kaldı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan milliler adını bir üst tura yazdırdı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.
Kırmızı-beyazlılar, 2000 ve 2008 yılından sonra bu başarıyı tekrarladı. - LEİPZİG
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