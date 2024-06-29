A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçı için hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda oyuncular, fitness salonunda mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladıktan sonra sahada top kapma, taktik ve son vuruş çalışmaları yaptı. Antrenmana adalesinde zorlanma yaşayan Samet Akaydın dışında tüm futbolcular katıldı. Antrenmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti. A Milli Futbol Takımı, yarın basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Avusturya maçının hazırlıklarına devam edecek.

29.06.2024 23:07
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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile Almanya'nın Leipzig kentinde karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakaya dönük hazırlıklarını merkez kamp yerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü fitness salonunda mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, burada top kapma, taktik ve son vuruş çalışmaları yaptı. Son bölümde ise çift kale taktik oyun oynandı. Antrenmana adalesinde zorlanma sebebiyle tedavisi devam eden Samet Akaydın dışında kadroda bulunan tüm futbolcular katıldı.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın merkez kamp yerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Avusturya maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA

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