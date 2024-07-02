A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı millilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Merih Demiral'ın attığı golle Türkiye galibiyete uzandı.

02.07.2024 22:53
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı millilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kaleci Pentz, çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Merih Demiral'ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

6. dakikada Avusturya'da Schimid'in soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe yerden gelen ortayı Posch ayağıyla geriye aşırdı. Kale çizgisine paralel gelen meşin yuvarlağa arka direkte rakibinden önce müdahale eden Merih Demiral, topu kornere gönderdi.

25. dakikada sağ taraftan Arda Güler'in köşe vuruşunda ön direğe gelen ortaya ceza alanında iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Stat: Leipzig

Hakemler: Artur Soares Dias, Paulo Soares, Pedro Ribeiro

Avusturya: Patrick Pentz, Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic

Yedekler: Lindner, Hedl, Wöber, Prass, Grillitsch, Gregoritsch, Querfeld, Kainz, Daniliuc, Seidl, Weimann, Entrup, Grüll

Teknik Direktör: Ralf Rangnick

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Merih Demiral (dk. 1) (Türkiye)

Sarı kartlar: Orkun Kökcü, İsmail Yüksek (Türkiye), Romano Schmid (Avusturya) - LEİPZİG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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